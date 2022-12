Tertúlia com António Horta Osório e exposição assinalam 158 anos do DN

O Diário de Notícias vai assinalar o seu 158.º aniversário com uma tertúlia comemorativa, a 16 de dezembro, pelas 17:30, no Pavilhão das Galeotas, no Museu de Marinha, em Lisboa.

"Portugal e Europa em 2023" é o tema da tertúlia que terá como convidado especial António Horta Osório, já eleito o melhor banqueiro do mundo.

O evento poderá ser acompanhado ao vivo em dn.pt.

Depois deste colóquio, será inaugurada a Exposição do Diário de Notícias - Tesouro Nacional, na Sala D. Luís daquele museu. Estará patente até 28 e fevereiro e mostrará alguns momentos mais marcantes da páginas do DN.