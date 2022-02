Sites do grupo Cofina indisponíveis

Os sites do grupo Cofina, nomeadamente de órgãos de comunicação social como Correio da Manhã, Record e Sábado, não estão a funcionar na manhã deste domingo.

Cerca da meia-noite, o Correio da Manhã deu conta da indisponibilidade do site através de uma mensagem no Twitter.

Caros leitores,

Por motivos técnicos, o site do seu Correio da Manhã encontra-se indisponível. Prometemos ser breves para podermos continuar a levar até si toda a informação. pic.twitter.com/vMP7O6Lsz0 - Correio da Manhã (@cmjornal) February 6, 2022

O mesmo aconteceu com o Record e a revista Sábado. Todos referem "motivos técnicos" como a causa do incidente.

No entanto, segundo o jornal Público, no grupo de Telegram dos Lapsus$, os hackers que atacaram o Expresso e o restante grupo Impresa no início do ano, foi destacada a publicação feita pelo Correio da Manhã.

Recorde-se que este grupo também reivindicou ataque ao site do Parlamento na semana passada.