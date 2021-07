Quantos patinhos aqui vê? O enigma que se tornou viral

Quem, ao navegar pelas redes sociais, não aceitou um qualquer desafio daqueles que parecem superfáceis e depois falhou redondamente a resposta? Pois este consiste em contar patinhos numa imagem, aparentemente, de 3x3 destes espécimes bravos. Mas as respostas erradas têm sido tão frequentes que o enigma já se tornou viral.

Os utilizadores de plataformas como o Instagram ou o Facebook, de acordo com uma notícia publicada no site do Reader's Digest, ficaram admirados pelo facto de as suas repostas terem ficado tão aquém do resultado certo. O que só os deixou mais ansiosos por descobrir a resposta.

Na verdade, o que parece simples está longe de o ser e na imagem estão praticamente o dobro dos patos que parecem à primeira vista.

Observando com atenção a figura da esquerda para a direita, na primeira linha ver-se-á que o pato do meio está duplicado e que o da esquerda tem um patinho pequeno sobre a asa, num total de cinco patos.

Na segunda linha, o primeiro pato, na verdade são dois, o segundo tem um filhinho e o terceiro tem um outro patinho minúsculo sobre a asa, completando, seis patos. Este sexto pato é o mais contestado, havendo muito quem debata a validade deste pato como verdadeiro ser - poderia, por exemplo, tratar-se de uma mera tatuagem... ou de uma nuance na penugem do pato adulto

Na terceira linha, o primeiro pato é uma família de três, seguida de mais dois patos, totalizando cinco patos.

Feitas as contas, e considerando que o mini-patinho na asa do terceiro pato da segunda linha (que é a resposta mais votada) é, de facto, um pato, na imagem há 16 patos e não nove, como à primeira vista parece e como tanta gente respondeu, errando redondamente o teste que se tornou viral.

À falta de melhor, em tempos de confinamento, há que exercitar o cérebro.