No ar desde 2003, Ellen Degeneres anuncia que o seu programa vai terminar

O programa no ar na televisão norte-americana desde 2003 irá acabar em 2022, confirmou a apresentadora Ellen DeGenenres numa entrevista publicada no The Hollywood Reporter.



"Quando és uma pessoa criativa, necessitas de ser constantemente desafiada, e apesar de o programa ser óptimo e muito divertido, deixou de ser um desafio", disse a apresentadora e comediante.

O anúncio da despedida - que decorre após 19 temporadas - tem um sabor agridoce, uma vez que o programa The Ellen DeGeneres Show tem perdido muitas audiências depois de vários trabalhadores e ex-trabalhadores acusarem a apresentadora e comediante de cultivar um ambiente de trabalho tóxico na equipa que produz o programa de TV.

A polémica em torno de Ellen DeGeneres descrevia um ambiente de bullying, xenofobia e racismo vivido nos bastidores. As denúncias levaram mesmo à demissão de três produtores do programa, Ed Glavin, Kevin Leman e Jonathan Norman.

Apesar da perda de audiências, Ellen DeGeneres indica que o programa vai terminar assim que o atual contrato cessar, algo que já era para ter acontecido na temporada 16.

Ellen, recorde-se, ganhou o prémio dos People"s Choice Awards para Talk Show Diurno de 2020 em novembro, um prémio votado pelos fãs.