A vencedora do passatempo "Porque as mães merecem tudo!" foi Rafaela Sousa, que ganhou um fim de semana (de sexta-feira feira a domingo) para quatro pessoas, num Hotel Vila Galé à escolha, com pequeno-almoço incluído. Terá de usufruir deste prémio até ao dia 29 de dezembro deste ano.

Neste passatempo, em que bastava responder acertadamente a um questionário no menor tempo possível, houve 250 partipações.