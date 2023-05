Os títulos do DN deste sábado

Economia perde 4,8 mil milhões de euros com travão aos vistos gold no turismo residencial. É esta a manchete do DN deste sábado.

Até abril foram cancelados investimentos no valor de 800 milhões de euros em turismo habitacional, que representariam 500 milhões de euros em impostos e 2090 empregos criados. A Associação do Turismo Residencial e Resorts pede "bom senso" para evitar uma "catástrofe".

A foto vai para o clima. Entre a sede e a vontade de beber: um retrato da seca no sul do país.

E sublinha-se ainda: A abertura à China por Nixon contada por Henry Kissinger. Livro em pré-publicação.

Outros títulos

Bloco de Esquerda. E depois do adeus de Catarina? "É preciso mostrar que o BE não estagnou"

Humberto Barbosa. "Tecnologia da NASA elimina radicais livres e ajuda no cancro"

Tabaco. "O que desejaríamos era limitar ao máximo, mas mantemos o diálogo", diz o ministro da Saúde

Guerra. Lula recusa convite de Putin para visitar a Rússia

200 milhões para modernizar saúde. "Doente deve ser foco e ter escolha", diz Joaquim Cunha, do HCP

Sociedade Ponto Verde. "Para reciclar mais, temos de usar bolso dos portugueses", diz a presidente da SPV

E ainda...

Brunch com... Carlos "Nico" Nicolía, capitão de Hóquei do Benfica. Um campeão que gostava

de ter sido arquiteto e descobriu a sua vocação como pai

I Liga. Entre o mérito do Benfica e a resiliência do FC Porto. O campeão é conhecido hoje

Oliver Röpke. "Temos de nos certificar de que a Inteligência Artificial estará sempre ao serviço das pessoas"