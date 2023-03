Os títulos do DN deste sábado

Poupança na restauração não baixará preços e setor pede taxa reduzida de IVA. É esta a manchete do DN deste sábado.

A medida do governo do IVA ZERO não impacta restaurantes que se dizem preocupados com a perda do poder de compra dos consumidores e com o aumento de custos que está a estrangular as tesourarias. Associação e empresários pedem redução do imposto também nos restaurantes.

Na foto, entrevista a Paulo Barradas Rebelo, presidente da Bluepharma: "Queixo-me do IRS. Pagamos salários justos e as pessoas recebem salários injustos".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este é ainda dia de manifestações. De Braga a Lisboa, o retrato de um país que vai sair à rua pelo direito a uma casa.

Do suplemento DInheiro Vivo, sublinham-se mais dois temas:

- João Bento, CEO do grupo CTT "O correio representa menos de 20% do nosso resultado operacional"

- Lagarde e Centeno ainda não abandonaram Medina. BCE compra mil milhões em dívida em janeiro e fevereiro

Este também é dia de...

Brunch com Maria Paula Branco, diretora executiva da Escola Profissional IDS. Uma educadora com toque de Midas para os mais frágeis

Miguel Bonnefoy: "De Lisboa recordo um ambiente e uma língua que me tocou muito"

Diogo Ribeiro. recorde nacional, mínimos Olímpicos e melhor marca do ano na natação

Outros títulos

Crimes sexuais. "Cedência" ou "abertura"? PS não trava debate sobre crime de violação

Votação. Eutanásia volta a Belém. PR admite todos os cenários

EUA. Em "voo" inédito da justiça norte-americana, Trump será passageiro ou piloto