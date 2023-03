Os títulos do DN deste sábado

Apoios. Governo gasta 2 mil milhões, mas tem margem para ir até 3,5 mil milhões. É esta a manchete do DN deste sábado, sobre as medidas anunciadas pelo governo para combater o custo de vida.

IVA a zero em alimentos essenciais, cheques de 360 euros para famílias pobres e de 180 euros por cada filho com abono, aumentos salariais de 1% no Estado, subida do subsídio de refeição para 6 euros e apoios à habitação consomem pouco mais de metade da folga de 2022.

Na foto, os tumultos que não param em França. Macron quer seguir adiante, mas franceses discordam e manifestações e greves prosseguem.

Porque este é dia do suplemento Dinheiro Vivo, dois títulos da nossa marca de economia:

- Mário Centeno: Insistir em aumentar lucros e salários é atitude "míope"

- João Pedro Tavares, presidente da ACEGE: "Empresas deviam ter limitado a distribuição de resultados pelos gestores"

Outros títulos

Marcelo e Costa. Encontro nas Caraíbas com a coabitação em fase "intensa"

Trabalho. E se a 6.ª feira fosse o novo sábado?

Seleção. Ronaldo bisou contra o Liechtenstein e já deixou a sua marca em 47 seleções

E ainda...

Brunch com Pedro Duarte, diretor de Corporate, External & Legal Affairs da Microsoft. Um ex-deputado que rejeitou dezenas de cargos políticos e ajudou a eleger Marcelo

Concerto. Uma junção improvável do Break Dance e Música Clássica, que funciona na perfeição para Jakub Józef Orliński