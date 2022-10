Os títulos do DN deste sábado

Milhares excluídos do apoio apesar de entregarem IRS. É esta a manchete do Diário de Notícias deste sábado.

Fisco não atribuiu os 125 euros a contribuintes sem rendimentos e que não estão inscritos nos centros de emprego. Deco critica violação do princípio da igualdade.

O destaque fotográfico vai para o negócio que marcou esta sexta-feira: Musk compra Twitter e faz limpeza. Trump elogia, mas não diz se volta.

Sublinha-se ainda duas notícias:

- Justiça. Isaltino Morais garante que "não há fundamento" para dizer que o município foi lesado

- Trabalho. Ressuscitar Marx ou enterrá-lo de vez. O novo sindicalismo em construção

E ainda...

Pilar Quintana: "Verdadeiro milagre colombiano é a vice-presidente Francia Márquez, uma mulher negra"

Paddy Cosgrave: "Não temos intenção de sair de Lisboa"

Eleições. Metade dos brasileiros tem de votar duas vezes

Brunch com Luís Máximo dos Santos, vice-governador do Banco de Portugal: "Andei na Beira Alta a seguir ao 25 de Abril a alfabetizar pessoas com as idades dos meus pais e avós"