Os títulos do DN deste sábado

Crise e "muita incerteza" podem exigir salvar mais bancos. É esta a manchete do DN deste sábado.

Elke König, presidente do Conselho Europeu de Resolução, e Luís Máximo dos Santos, vice-governador do Banco de Portugal e presidente do Fundo de Resolução, alertam para impacto da guerra e dizem estar tudo pronto para o que for preciso perante novas dificuldades.

Uma primeira página marcada, inevitavelmente, pela morte do ex-presidente de Angola,

José Eduardo dos Santos (1942-2022)

Realça-se os depoimentos de:

- António Martins da Cruz, embaixador e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros

- Francisco Ribeiro Telles, embaixador e antigo secretário-geral da CPLP

- António Monteiro, embaixador e ex-chefe da diplomacia

Outros títulos

Reportagem. "Fiz 56 horas de urgência no SNS numa semana. Vi os filhos uma vez"

SIRESP. CEO admite que a Cellnex Portugal está a estudar o concurso para gerir a rede

Pires de Lima. Brisa "integra os quartos-de-final da champions das autoestradas"

Mercado do futebol. Benfica leva 38 jogadores para estágio e tem hoje o primeiro jogo

E ainda...

Brunch com... Filipa Silva. Escritora do top da Amazon, feminista e empreendedora

Cinema. Curtas de Vila do Conde faz 30 anos, mas ainda surpreende

Shinzo Abe. O "falcão sorridente" japonês em obituário