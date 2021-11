Os títulos do DN deste sábado

A vacinação com a terceira dose contra a covid-19 faz manchete do DN este sábado. E a situação está a derrapar. Só 12% acima dos 65 anos estão vacinados.

Do total de 2,5 milhões de pessoas com mais de 65 anos, que deviam receber a nova dose para ficarem protegidas no inverno, apenas 315 mil foram vacinadas.

Grande destaque nesta capa para a Money Conference, que reuniu grandes nomes da banca, economia e política. Vem aí o ano de todos os testes para a banca. Banqueiros pedem "rejuvenescimento" e "vitalidade" para fazer face aos desafios do setor e do país no novo ciclo político.

Quanto à crise politica, publicamos mais uma sondagem: Costa com saldo negativo pela primeira vez. Marcelo sem rival na popularidade

E na corrida pela liderança dos sociais-democratas: Rio vs. Rangel. Dois homens do norte. Um teima no PSD ao centro, o outro puxa-o mais à direita

No desporto, Ronaldo tenta melhorar histórico frente a Guardiola no reencontro.