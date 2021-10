Os títulos do DN deste sábado

Eleições antecipadas sem adesão Unânime. É esta a manchete do DN deste sábado. Os partidos são recebidos hoje pelo Presidente da República para discutir a dissolução do parlamento e a marcação do ato eleitoral. A data mais consensual para as legislativas é, para já, 16 de janeiro, mas não agrada a Paulo Rangel.

Na foto, Mariza: "Nunca olhei para mim como uma fadista"

Destaque ainda para a Cimeira do Ambiente, em Glasgow:

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- O que é a COP26 e porque é que é a última oportunidade para salvar o planeta?

- Opinião de Viriato Soromenho-Marques. O espelho partido da diplomacia

- E de Bernardo Ivo Cruz. O futuro de todos nós discute-se na Escócia

Outros títulos:

- Orçamento 2022. Mesmo com o país em duodécimos, há milhões que têm de ser pagos

- Vjosa Osmani. "Todos no Kosovo estão agradecidos pela presença dos portugueses na KFOR"

- Brunch com... Susana Damasceno, a voluntária que leva livros aos órfãos moçambicanos e sonha ver nascer um Nobel no Chibut

- Halloween. Cinema, cocktails, festas e hotéis