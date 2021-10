Os títulos do DN deste sábado

OE2022. Governo prepara maior subida do investimento público desde o tempo de Sócrates. É esta a manchete do DN deste sábado.

Executivo tem prometido, nos anos anteriores, saltos enormes no investimento e que acabam por não acontecer. Costa prevê aumento de 30%, o maior desde 2010, o último ano antes da bancarrota. Fundos europeus dão ajuda para piscar o olho a Bloco de Esquerda e PCP. João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio, diz-se "muito preocupado" com o OE.

Na foto, Os Miró estão de volta à Casa de Serralves. Coleção de 85 peças do antigo BPN são agora dos portugueses, e o Estado cedeu-a ao Porto durante 25 anos. Visita guiada pelo curador Lubar Messeri.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaque ainda para:

- Nobel da Paz. Jornalismo distinguido por Oslo na luta contra o crescente autoritarismo

- Brunch com... Ricardo Conde: Um homem da terra que pensa o espaço.

- Noam Chomsky. "O que está a acontecer no mundo não é só profundamente imoral, mas também suicida"

Outros títulos:

- Colombianos. Exportadora de canábis investe 25 milhões em Odemira

- Congresso. Alianças pré ou pós-eleitorais com o PSD? O que divide o CDS-PP