Os títulos do DN deste sábado

Pandemia. Jovens de 16 e 17 anos começam a ser vacinados hoje. O título dá o mote à reportagem DN para a nova etapa da vacinação que se inicia este fim de semana, para ler nesta edição.

São mais de 200 mil e tomam a primeira dose da Pfizer este sábado e domingo. Estão inscritos 78% via autoagendamento ou marcação por mensagem e há ainda a Casa Aberta. Reportagem ausculta anseios e expectativas dos mais novos.

Na foto, a CEO da DefinedCrowd, Daniela Braga. "Centro europeu de inteligência artificial, em Lisboa, vale 1,5 mil milhões por ano"

Outros títulos:

- Salários de topo disparam. Políticos e chefes são as profissões que mais crescem em pandemia

- Hub Criativo do Beato. Portas abrem no final do ano. Conheça-o por dentro

- Afeganistão. Talibãs ameaçam a capital Cabul e direitos das mulheres afegãs

Destaque ainda para:

- Brunch com... Nuno Pinto Magalhães, chairman da Sociedade Central de Cervejas

- The Walking Dead. O pesadelo coletivo

- Opinião de Anselmo Borges. Deus morreu? Testemunhos