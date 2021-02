Os títulos do DN deste sábado

A manchete do DN deste sábado é dedicada à corrida pela mais importante câmara do país. Moedas VS. medina. Luta por Lisboa ganha peso com candidato da direita.

São ambos filhos de comunistas, os dois são estrelas nos seus partidos e nenhum nasceu na capital. Mas é em Lisboa que vão enfrentar-se em outubro.

Capacidade de o candidato da coligação PSD-CDS unir o resto da direita e ir buscar votos ao centro torna mais difícil e complexa uma vitória do autarca socialista.

Destaque ainda para entrevista ao Reitor de Coimbra, Amílcar Falcão: "Portugal devia ter uma fábrica de vacinas. Faz-se em seis meses".

Outra grande entrevista, à líder da oposição bielorrussa, Svetlana Tikhanovskaya: "Lukashenko é um ditador cruel. É impossível lidar com esta violência".

Outros títulos:

- Antes ou depois da Páscoa? Marcelo e Costa a duas vozes quanto às datas do início do desconfinamento.

- Brunch com... Daniel Traça "Passar do confinamento geral à total abertura exige tempo e plano".

- Doenças raras. "Ninguém está preparado para esta notícia".

- Síria há dez anos em guerra sofre agora primeiro ataque de Biden.

- A americana que pede em português polvo à lagareiro e "um bom moscatel de Setúbal".

- António Silva. Homem do teatro, pioneiro da televisão e único no cinema de comédia "à portuguesa"

- Miguel Pina Martins. Fazer dos brinquedos negócios foi ideia que lhe saiu na rifa.

- Alfredo Quintana. O "guerreiro extraordinário" que morreu demasiado cedo.