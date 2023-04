Os títulos do DN deste domingo

"Governo é o que mais produz no Parlamento". A manchete do Diário de Notícias deste domingo conta que o executivo conseguiu, no primeiro ano da atual legislatura, ter mais projetos aprovados na AR do que todos os partidos somados.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está Vasco Rato, autor de Tsunami - Trump, Trumpismo e a Europa. "Biden é o melhor adversário que Trump pode ter, porque este aposta tudo na radicalização", diz em entrevista ao DN.

Outros temas:

- Educação. Matrículas no Ensino Superior começam mais cedo, a 28 de agosto.

- Religião. Após polémica do altar-palco, Jornada Mundial da Juventude ganha forma.

- Pierre Kwenders. "O meu passaporte é canadiano, mas nasci no Congo. Era importante para mim contar esta história através da música".

- Empréstimos. Soluções de crédito verde favorecem compra de automóveis elétricos.

- Suécia. Reportagem em Estocolmo sobre o fim da neutralidade tradicional e a adesão à NATO.

E como em todos os domingos, grátis com o seu DN mais uma edição da revista Notícias Magazine.