Os títulos do DN deste domingo

Uma situação que está a acontecer na Caixa Geral de Aposentações faz manchete no DN este domingo. "Ou pago ou fico sem pensão." Estado reclama "dívidas" de milhares de euros a pensionistas.

Ao criar as pensões de sobrevivência, o Estado Novo "perdoou" os descontos "para trás" aos trabalhadores do setor privado, mas não aos do setor público. A desigualdade, mantida na democracia, leva a que viúvos de funcionários públicos sejam obrigados a pagar "dívidas" dos cônjuges, em decisões administrativas de legalidade e constitucionalidade duvidosas.

O destaque fotográfico vai para a reportagem: Portugueses astronautas por um dia. 31 jovens aprendem a lidar com "gravidade zero" num voo parabólico, em Beja.

Outros títulos

Impostos. Tributação do tabaco já deu ao Estado mais 58,6 milhões do que o previsto

Dinheiro. Agendas Mobilizadoras serão "trampolim" para a economia, diz António Costa

Lisboa. Viagem no Ascensor da Glória com uma mulher que é a guarda-freio

Indústria. Calçado alerta para "embate" com "baixa de consumo radical"

Cultura. Das redes sociais para a rua: Reclam'arte faz dos outdoors telas