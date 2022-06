Os títulos do DN deste domingo

Maioria dos portugueses que fazem férias ficam no país e cortam nos gastos. É esta a manchete do Diário de Notícias deste domingo.

Sondagem para o DN, JN e TSF dá conta que Portugal é destino para 79% dos inquiridos. Situação de crise força a poupança: 76% tenciona gastar o mesmo ou menos dinheiro do que no último período de descanso.

O destaque fotográfico vai para a entrevista ao CEO e fundador da Farfetch e da Fundação José Neves: "Luxo já recuperou da pandemia. Crescemos 20% no primeiro trimestre".

Com 3,8 milhões de clientes ativos, este responsável estima lucros de 50 milhões de euros no final do ano. Não comenta denúncia de assédio na empresa e quer um Portugal melhor na Educação.

Releva-se ainda o documentário: Retrato de Eunice Muñoz e Ruy de Carvalho com cartas, reações e viagens.

Outros títulos

Sexualidade. "Prazer da mulher tem sido relegado para o vão de escada", diz Marta Crawford

Comunicações. Governo falha recomendação de substituir cabos submarinos até ao final

de 2023

Emprego. Negociação coletiva deixou menos trabalhadores acima do salário mínimo