Os títulos do DN deste domingo

Navios-patrulha. Governo desvia 5 milhões da Marinha para "gestão" da compra. É esta a manchete do DN deste domingo.

Negócio foi feito quando o atual secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, liderava a IdD - Portugal Defence. Executivo determinou que holding estatal recebesse uma "comissão" para gerir "programa de aquisição". Contrato levanta dúvidas ao Tribunal de Contas. Especialista Ana Miguel dos Santos aponta "evidente ilegalidade".

O destaque fotográfico vai para as presidenciais em França. Esquerda decisiva na luta entre o homem do Eliseu e a "filha do diabo".

Sublinhe-se ainda mais um barómetro DN/TSF/JN: Liberais aproveitam vazio de poder do PSD.

E a notícia: Insetos e algas. Produção de novos alimentos ganha peso

Outros títulos

Saúde. Parlamento aprovou, mas diabéticos ainda esperam bombas de insulina gratuitas

60 dias de conflito. Só quem começou a guerra pode acabá-la, diz Zelensky

Intervenção. Desenhos de André Carrilho para celebrar o 25 de Abril

António-Pedro Vasconcelos. A história de um divórcio feio no cinema português