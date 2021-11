Os títulos do DN deste domingo

Gouveia e Melo à espera da decisão de Marcelo e Cravinho. É esta a manchete do DN deste domingo.

Crise política está a agravar o impasse que já se verificava desde que o Presidente travou a precipitação do governo na promoção do vice-almirante, que nas últimas semanas se tem desmultiplicado em conferências e entrevistas internacionais. Apontado como Chefe do Estado-Maior da Armada, a sua progressão ao topo está agora "congelada".

Ainda na crise política, sondagem Aximage para o DN, JN e TSF dá vantagem a Rio sobre Rangel.

E no Conselho Nacional, o Congresso foi antecipado um mês.

Em foto: Diretor Alexander Kellner quer cantinho português no novo Museu Nacional do Rio de Janeiro. "Seria muito bacana."

Destaque ainda para: Alerta europeu. "É urgente travar atraso na oncologia ou haverá consequências catastróficas"

Outros títulos

José Manuel Barroso. "Não podemos esperar até o próximo surto se tornar uma ameaça global"

Saúde. Vacinação contra gripe e covid em simultâneo baralha utentes e dificulta ação

de profissionais

YouTube. A nova vida de Leonardo, que largou a carreira de médico para ensinar português

Turismo. Serra da Estrela já tem hotéis cheios para o Natal