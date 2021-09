Os títulos do DN deste domingo

Trabalhos na autoestrada. Um BMW, uma colisão, dois GNR mortos: um ano depois, nem acusação, nem indemnização.

Doze meses antes do atropelamento na A6 pelo carro do MAI, um acidente na A1 em circunstâncias semelhantes matou dois agentes. O processo criminal "aguarda perícias", ainda não foi paga a compensação por morte em serviço e nenhuma entidade independente investiga este acidente de trabalho. A ACT não tem jurisdição nas polícias. É esta a notícia que faz manchete no DN deste domingo.

Na foto, o velório de Jorge Sampaio, com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a prestar-lhe homenagem. A despedida de um "homem bom", "grande cidadão" e que tornou "Portugal melhor".

Destaque ainda para Miguel, Martín e António, três portugueses a viver no Cazaquistão

E, na Notícias Magazine, grátis com o DN: Gouveia e Melo: "Se Deus me der essa honra, quero morrer militar"

Outros títulos:

- Energia. Industriais pedem medidas contra a subida do preço da eletricidade

- Sporting 1 - FC Porto 1. Empate no clássico reforça liderança do Benfica