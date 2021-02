Os títulos do DN deste domingo

A grande entrevista DN / TSF a António Barreto faz manchete este domingo no Diário de Notícias. "Geringonça só conseguiu paz social. Na economia foi um fracasso", afirma o sociólogo, que examina Portugal.

"A ideia de ilegalizar o chega é totalmente estúpida e irracional", afirma ainda Barreto, para quem tirar brasões da Praça do Império é demagogia: "A seguir vão demolir os Jerónimos?"

Outro grande tema de capa é a reportagem ao Laboratório de Patologia Clínica do Santa Maria, onde se fazem mais de mil testes à covid-19 por dia. "Um dia, as pessoas vão morrer de infeções banais por não haver antibióticos para as tratar", diz o diretor.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Também a "noite de facas longas no CDS" é tema do jornal, noticiando os acontecumentos do Conselho Nacional centrista.

Outros títulos:

- Educação. Escola volta amanhã, com online que continua a levantar muitas dúvidas

- Há mais mulheres à conquista da Matemática em Portugal. Quando as raparigas seguem a área de Ciências, regra geral, preferem Medicina, Biologia ou outra relacionada com ciências da vida. Mas isso está a mudar. As histórias de casos de sucesso no feminino.

- Autoeuropa volta à produção máxima após contratar temporários. Recrutamento de 200 operários, na última semana, permite à fábrica de Palmela construir 890 carros nos dias úteis e 1240 por cada fim de semana.

Este domingo, junto com o seu DN, leva ainda grátis a Notícias Magazine. A não perder.