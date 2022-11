Os títulos do DN desta terça-feira

Acordo secreto sela paz entre Marinha e GNR: É esta a manchete do DN desta terça-feira, relativa à vigilância marítima.

No dia em que chegaram os peritos europeus da avaliação Schengen à segurança das fronteiras, que está a decorrer, secretário-geral do Sistema de Segurança Interna conseguiu assinaturas dos cinco intervenientes no domínio marítimo: além da Armada e da Guarda, PSP, PJ e SEF. Gouveia e Melo fez questão de clarificar no texto as competências da Marinha.

O destaque fotográfico vai para o Mundial 2022, com o título: Ronaldo multiplica adeptos de Portugal na Índia.

"O caso Cristiano está encerrado. Não há problemas de ambiente." CR7 falou para acabar com o ruído em torno da seleção nacional, pode ler-se ainda.

Outros títulos

Revisão Constitucional. Madeirenses e açorianos querem partidos regionais, juízes no TC e presença no Conselho de Ministros

Von der Leyen. Mais tempo para a dívida vai obrigar governos a reformas estruturais. Executivos devem cumprir planos traçados a quatro anos

Cidades sustentáveis. Lisboa e Cascais lideram caminho para a neutralidade carbónica

Alexandre Quintanilha: "O mundo está ainda, na sua maioria, sob domínio de ditadores"

Estreia de Gaslit. Júlia Roberts imperdível numa nova visão sobre o caso Watergate