Os títulos do DN desta terça-feira

Estagiários do IEFP também recebem os 125 euros. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Jovens que receberam bolsa de estágio vão ter apoio extraordinário dirigido a quem ganha até 2700 euros brutos, em vez de serem considerados para o apoio de 50 euros por filho. Também desempregados de muito longa duração com mais de 45 anos e quem simplesmente deixou de trabalhar tem direito, desde que tenha feito IRS em 2021, confirma ao DN/Dinheiro Vivo a Segurança Social.

Sublinha-se ainda: Excedente de agosto, cinco vezes acima do saldo de julho, paga ajuda extraordinária às famílias.

A foto desta capa vai para Itália. Meloni venceu com apoios conquistados a aliados. Agora tem de conseguir governo para 5 anos.

Há ainda mais duas notícias em grande destaque:

- Mobilidade. Transportes grátis foram uma conquista de Moedas, mas é preciso mais

- Seleção. O embaixador, a lenda, a traição e outras cinco histórias que ligam Portugal e Espanha

Outros títulos

Primeiro-ministro puxa a si IRC. Costa Silva mais isolado no governo e até no seu próprio ministério

Cidades Criativas da UNESCO. Há um novo roteiro que promete trazer mais turistas à Região Centro

Eleições no Brasil. Do ator porno Kid Bengala à quarta vez de Tiririca, as presidenciais são um carnaval

iRobot inova com Combo j7. Um robô que escuta ordens, aspira e lava sem deitar uma gota nos tapetes