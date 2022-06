Os títulos do DN desta terça-feira

Estado da nação. Produtividade mais longe da média europeia e salário só sobe nos menos qualificados. É esta a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, dando conta do retrato da última década do país que está plasmado num relatório que é neste dia apresentado.

Um panorama preocupante, com perda de rendimentos e recuo nas médias europeias que para os autores do documento, a Fundação José Neves, só é possível inverter com melhores qualificações.

O destaque fotográfico vai para a entrevista ao diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Guy Ryder: "Nos últimos anos, a nível global, as disparidades entre trabalhadores acentuaram-se consideravelmente".

Há ainda uma segunda entrevista relevada, ao cineasta João Mário Grilo: "Só é possível compreender a verdade do homem a partir da verdade das mulheres".

Outros títulos

SIRESP. MAI lança concurso público e reduz custo a metade

Lisboa. Uso de bicicletas e trotinetas está a recuperar da pandemia

Legislativas. Desunião e moção de censura: França mergulhada na incerteza

Inovação. A tecnologia para o verão que entrou no nosso radar