Os títulos do DN desta terça-feira

Orçamento. 45% do custo da guerra e energia pode ser pago com corte de "gorduras" do estado. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

João Leão ainda teve tempo para triplicar valor da meta da revisão da despesa pública em 2022. No Programa de Estabilidade de 2021 era de 80 milhões de euros, agora a poupança é de 237 milhões.

Notícias da guerra

Ucrânia. Autarca de mariupol quer evacuação total. Mortes estarão em 10 mil

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Historiador Armando Mendes: "Esta guerra lembra Yom Kippur em 1973"

Opinião do professor Jan Zielonka: Polónia dá novo fôlego ou prejudica a UE e a NATO?

Destaque ainda para

Centenário da primeira travessia do Atlântico Sul. Gago Coutinho e Sacadura Cabral no voo para o Brasil.

Outros títulos

XV Legislatura. Um novo Parlamento quase irreconhecível retoma hoje funções

Governo. Catarina Sarmento e Castro. De juíza chumbada para o TC a ministra

José Lima Santos. "Vida na Terra sempre se refez. O problema é mais para nós, humanos, e para o futuro da nossa espécie e da nossa civilização"

Campeonato do Mundo de Futebol. O último de Ronaldo? Ele decide, "ponto final"

Óscares. Will Smith e os limites do humor