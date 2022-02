Os títulos do DN desta terça-feira

Mulheres no governo. São menos e muito mais escrutinadas. É esta a manchete do DN desta terça-feira.

Nos executivos de Costa, só um terço das 33 cadeiras foram ocupadas por ministras. E quando elas falham isso ainda é justificado com "incompetência" ou "menor capacidade" para o cargo, lamenta Maria de Belém. O problema é mais amplo, garante politóloga: quando 75% dos militantes são homens, é difícil que os partidos tragam mais mulheres ao governo. Para Paula Espírito Santo, melhor do que o paliativo das quotas seria haver políticas educativas que envolvessem toda a comunidade.

A foto vai para a tensão no Leste europeu. "Ninguém vai mexer um dedo para defender Kiev", é o título. Seixas da Costa e Martins da Cruz analisam crise. na Ucrânia, civis aprendem a disparar e a lutar.

Destaque ainda para...

Fundos europeus. BEI de Mourinho Félix pode ficar a gerir parte das verbas do PRR. Governo retomará discussão com Banco Europeu de Investimento sobre verbas para inovação, empresas, energia e habitação.

Eleições em Espanha. Pablo Casado entre a espada do Vox e a parede de Díaz Ayuso. Voto de Castela e Leão abre porta a coligação com extrema-direita. Líder do PP evita, mas presidente regional não aceita linhas vermelhas.

E na série Reinventar Portugal 2022-26, Carlos Robalo Cordeiro, diretor da Faculdade de Medicina de Coimbra: "Que a oposição se assuma como catalisadora do debate de ideias e soluções".

Outros títulos

Alice Neto de Sousa. Um poema sobre lápis cor de pele catapultou poeta para o sucesso

Inclusão. Café Joyeux já tem casa em Cascais e está a lançar novo projeto em Lisboa

FC Porto vs. Sporting. Castigos, processos e o Dragão em risco de ser interditado após agressões

Instituto Glion. Há talento português na montanha suíça onde nasce a elite do turismo