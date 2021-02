Os títulos do DN desta terça-feira

"Sabíamos que não seria simples. Mas é alcançável ter 70% dos adultos vacinados até final de setembro". A frase é da comissária europeia da Saúde, a cipriota Stella Kyriakides, e faz a manchete desta terça-feira (9 de fevereiro) no Diário de Notícias.

Em entrevista ao DN, a responsável europeia lembra que cabe aos países acionar apoios da UE no âmbito do combate à pandemia de COVID-19 - e que Portugal não fez nenhum pedido de ajuda formal. Kyriakides diz que confia na rapidez da imunização, desde que as farmacêuticas cumpram os prazos. E que Bruxelas não tem razões geopolíticas nesta matéria: se houver pedido, a vacina russa Sputnik será analisada como qualquer outra.

Também em destaque nesta edição, fique a saber "como as Juntas de Lisboa estão a ajudar os seus fregueses" no combate à pandemia. E uma viagem à vida dos antigos presidentes dos EUA depois da Casa Branca: do Nobel para Carter aos quadros de Bush, até ao processo de impeachment para Trump.

Outros títulos:

- Quando a arte desconfina: Novo Banco cede 75 pinturas a museus

- CDS segura Chicão ao leme com desafios que incluem nova direção e preparação das autárquicas

- 22 mil desempregados que ficaram sem o subsídio social mantêm valor até ao verão

- Fim de moratórias surpreende famílias. Deco aconselha a negociar crédito com o banco

- André Silva em entrevista ao DN: "O melhor que sei fazer são golos. Chegar à Bota de Ouro é um objetivo"