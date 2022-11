Os títulos do DN desta sexta-feira

A entrevista DN-TSF a Teixeira dos Santos, antigo ministro das Finanças, faz manchete esta sexta-feira no DN.

"Carlos Costa foi muito corajoso", é o título principal, complementado: "Não se justifica a leitura de conspiração no livro O Governador".

"O governo de Passos Coelho fez o que estava ao seu alcance e teve resultados", diz ainda o antigo governante socialista.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um dos poucos ex-governantes do PS presentes no lançamento do livro que pôs Costa contra Costa, Fernando Teixeira dos Santos defende o antigo governador do Banco de Portugal e o seu papel, e diz que preservará sempre "a independência e a autonomia dos órgãos de regulação".

Nesta primeira página, destaque ainda para duas notícias:

- Aprovação de regulamentos. Reforma do comando das Forças Armadas bloqueada há um ano no Ministério da Defesa

- Mensagens racistas. Governo pressionado para fazer limpeza na PSP e na GNR

Outros títulos

Saúde oral está a piorar. Há mais portugueses a deixar de ir ao dentista porque não têm dinheiro

Cenário é dos piores da UE. Pensionistas em 2070 vão perder mais de metade do salário

Estados Unidos. Do Congresso dividido à guerra: os desafios de Joe Biden à beira dos 80 anos

Quatro golos e um penálti defendido. Santos vê "coisas muito boas" na goleada à Nigéria

Igreja de São Vicente de Fora. Música barroca tocada num dos órgãos históricos da Europa