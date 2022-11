Os títulos do DN desta sexta-feira

Entrevista DN-TSF ao bastonário dos médicos faz manchete do DN desta sexta-feira. "Com um CEO, não podemos falhar no SNS"

Miguel Guimarães diz que é preciso vacinar já os mais velhos e vulneráveis para enfrentar o inverno e testes gratuitos à covid-19, mas não vê necessidade de retomar máscaras. Pede valorização do capital humano e reforço nas urgências. E saúda abertura do novo ministro da Saúde ao regresso das PPP.

O outro grande assunto de destaque é, naturalmente, a saída de Miguel Alves do governo. Secretário de Estado adjunto de Costa acusado de prevaricação deixa executivo 55 dias depois.

Outros títulos

Revisão da Constituição. PS mexe nas Regiões Autónomas e nos poderes presidenciais, PSD quer PR em mandato único

Tribunal de Contas. Novo regime para acelerar contratos públicos e fundos europeus agilizou pouco ou nada

Lucro de 700 milhões. CGD dá dividendo recorde e alerta que créditos renegociados vão passar a nível de risco

Dois terços vêm de fora. Politécnico de Santarém cresce, mas faltam comboios e autocarros para levar alunos a horas

Estados Unidos. Trump resiste a conselhos para adiar o anúncio da sua candidatura para 2024

Seleção Nacional. António Silva entre os 26, "com fome de tornar Portugal campeão", numa lista sem leões