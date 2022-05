Os títulos do DN desta sexta-feira

Entrevista DN/TSF a António Nunes faz manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira. "É grave que haja só um bombeiro julgado no caso de Pedrógão. Lamento que o Estado se tenha ausentado da situação".

Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses defende o comandante Augusto Arnault e diz ser "injusto" que o Ministério Público insista no pedido de condenação. Denuncia desinvestimento público e falta de ajuda do governo nos combustíveis e admite que "há risco" de as viaturas de emergência pararem.

Outro assunto em destaque é a sondagem: Quase 40% dos inquiridos acreditam que a guerra vai durar mais de um ano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E ainda: Brinquedos amigos do ambiente. Sugestões para o Dia Internacional do Brincar.

Outros títulos

Sucessão a Rio. Portugueses não têm preferência, mas eleitores do PSD querem Montenegro

Diplomacia. Coração de D. Pedro no Brasil? Irmandade da Lapa impõe "condição prévia"

Relatório. Segurança interna com a pior execução em cinco anos

Défice regressa. Guerra acabou com excedente registado em março

Violência e difamação. A troca de acusações entre Johnny Depp e Amber Heard

Mercado lusófono. Da caipirinha à cachupa, Cascais dá água na boca