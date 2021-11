Os títulos do DN desta sexta-feira

A situação pandémica e as decisões do Conselho de Ministros desta quinta-feira fazem manchete no DN: Novas medidas impõem obrigação de máscara e teletrabalho.

Férias escolares prolongadas, trabalho em casa obrigatório durante uma semana depois da passagem de ano, necessidade de certificado para ir a restaurantes. O menu das novas medidas está apresentado.

Destaque ainda para a entrevista DN/TSF a João Cotrim de Figueiredo: "Espero eleger quatro a sete deputados nas legislativas".

Presidente da Iniciativa Liberal recusa qualquer tipo de acordo, no governo ou no parlamento, com Chega, PS, PCP ou Bloco de Esquerda. Se a IL não crescer, "será uma derrota e assumirei as consequências disso".

Outros títulos

PSD. Rio garante que será o "ponto final" se perder as diretas de amanhã

Gestação de substituição Grávida pode recusar entregar criança até 20 dias após o parto

Octavian Bivol, da ONU "As catástrofes criaram 234 mil novos deslocados na Europa e na Ásia entral em 2020"

Migração. França pede ajuda aos vizinhos, mas rejeita proposta de Boris Johnson

Design. Coleção criada por doentes mentais vai Partir a Loiça Toda