Os títulos do DN desta sexta-feira

O anúncio, pelo primeiro-ministro, na próxima fase de desconfinamento faz manchete do DN desta sexta-feira. Abertura marcada sem anúncio de ajudas a setores em crise.

Restaurantes em plena capacidade, discotecas e bares de volta, máscara só em algumas circunstâncias. A quatro dias das eleições, António Costa avança para desconfinamento geral, que só se aplicará a 1 de outubro, mas boas notícias não chegam a todos. Turismo e restauração entre empresas que exigem "esclarecimento urgente" quanto a apoios de que ainda dependem para sobreviver.

Na foto, entrevista DN-TSF ao diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança e do Centro Nacional de Cibersegurança, António Gameiro Marques: Conversas do Presidente e do primeiro-ministro? "O melhor é presenciais e em sítios controlados".

O contra-almirante alerta ainda: "Com a tecnologia atual, o voto eletrónico seria um risco para a democracia."

Nas autárquicas:

- "Pouquinho mais" de Rio é ir além de Passos. PS admite perder câmaras.

- Medina-Moedas. O que os une e o que os separa no duelo por Lisboa

Outros títulos:

- Défice em 2021. Fundos europeus ainda vão ajudar governo a brilhar com folga de quase 600 milhões

- Depois de Merkel. Quem vai sentar-se na cadeira da chanceler alemã e quando