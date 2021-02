Os títulos do DN desta sexta-feira

Há professores obrigados a ir dar aulas online na escola. A manchete que esta sexta-feira faz a primeira página do DN nasce de acusações de professores e diretores de escola, que dizem: "O Ministério da Educação não está a cumprir a lei".

O furo ao teletrabalho obrigatório está a acontecer porque o governo está a convocar "quem não tem condições para estar em teletrabalho para as escolas". Muitos não sabem o que fazer com os filhos menores a partir de segunda-feira. Sindicato pede que se cumpra as regras.

Segundo tema de destaque é a pandemia, começando pelo novo líder da task force para a vacinação, Gouveia e Melo. As prioridades do "homem das missões impossíveis" na liderança da vacina.

"Não sou eu, Gouveia e Melo, a comandar. Temos de trabalhar todos em equipa", diz o vice-almirante, que passou a noite em claro a estudar o dossiê. Quem o conhece descreve-o como "uma das melhores cabeças da Marinha".

Ainda neste dossiê, 11 meses de pandemia e foi a vacina a causar uma demissão; Menos 20 mil casos ativos em quatro dias ainda não aliviam UCI e Prémios de Seguros de saúde cresceram 8,2%.

Outros títulos:

- Lourenço do Rosário "Radicalização islâmica em Moçambique esconde interesses na riqueza do país"

- A violência e o Chega: líder skin pede prudência a André Ventura

- Há 22 mil pessoas a viver sem subsídio social de desemprego desde dezembro

- Aos 36, Ronaldo continua a brilhar como poucos

- Sindicatos da TAP admitem acordo de emergência a vigorar até 2024

- Carreiras e Ricardo Rio. Autarcas de Cascais e de Braga entre os melhores do mundo.