Os títulos do DN desta segunda-feira

A manchete do DN desta segunda-feira baseia-se num estudo da Pordata que faz o retrato do país. E este não é nada luminoso: População portuguesa está mais pobre e a ficar para trás.

Há mais pessoas no limiar da pobreza, mesmo depois dos apoios sociais. Muitas são de famílias com filhos. Também há novos agregados nos escalões de menores rendimentos do IRS. E os ricos estão mais ricos. Com a chegada da pandemia, Portugal piorou a posição no âmbito da UE.

A foto principal desta capa vai para a entrevista ao líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva: "Mentir é uma característica vincada, intrínseca mesmo, faz parte do ADN do PS".

Destaque ainda para os jogos deste domingo da Taça de Portugal: Sporting e mais cinco "gigantes" caíram. Liga 3 triunfou na Taça.

...Para a entrevista a Paul Mason: "Os conservadores, nos últimos 20 anos, não fizeram mais nada a não ser flirtar com o fascismo"

...E para: A história trágica e brutal do Coliseu de Roma

Outros títulos

Hospitais. Gestores receiam que aumento de 2% não chegue para recrutar e fixar profissionais

PSD. Jornada para "consolidar" críticas ao OE e acentuar propostas

TDT. Altice tem até dezembro para dizer se quer renovar licença