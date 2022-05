Os títulos do DN desta segunda-feira

Marcelo Rebelo de Sousa: "Não acredito que Portugal possa vir a recuar no aborto. Deixou de existir como questão". É esta a manchete do DN desta segunda-feira.

No dia em que o Supremo Tribunal dos EUA anuncia se revoga decisão de 1973 que permitiu a todas as americanas o aborto legal, o DN ouviu algumas das mais conhecidas vozes portuguesas contra a legalização da interrupção da gravidez, como a do atual Presidente da República.

Nesta primeira página, destaque ainda para o futebol: 83 anos depois, Casa Pia regressa à I Liga. Rio Ave é campeão da II e também está de volta.

PSD. Há menos militantes a pagar quotas para escolha entre Montenegro ou Moreira da Silva

Pedro Ferrão Tavares, secretário de Estado da Justiça: "Pessoas e empresas terão, num único ponto, acesso a informação e serviços digitais"

Contratações. 89% das construtoras não conseguem preencher vagas para as obras

Invasão. NATO diz que Ucrânia pode vencer o conflito e promete apoio enquanto necessário

Brasil. A guerra dos símbolos. Lula quer resgatar bandeira, hino e religião