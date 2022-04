Os títulos do DN desta segunda-feira

Habitação. Compra por estrangeiros atinge recorde em Lisboa. É esta a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira.

Cidadãos internacionais representaram 38% do volume investido em residências em 2021. Os americanos dominaram. Isto num contexto em que o Governo já não promete "resolver todas as carências até 2024", só as "principais". Para os nacionais, cai a promessa do Executivo de tratar o problema até ao 50.º aniversário do 25 de Abril.

Notícias da guerra

Reportagem com crianças ucranianas em Portugal. São 35,2% dos refugiados, só 10% inscritas nas escolas

Plano de dissuasão. NATO prepara reforço permanente no Leste europeu

Enviado especial. A morte do marido relatada pela viúva ao repórter Rui Polónio

Outros títulos

Eleições em França. Macron vence, mas vai à 2.ª volta com Le Pen

PSD. "É imperativo que o OE 2022 considere evolução da inflação", diz líder parlamentar

Leiria. No novo serviço do Centro Hospitalar aprende-se a mudar de vida após um enfarte

Setúbal. Clientes do Mercado do Livramento exigem novos horários e mais estacionamento

Desporto. FC Porto ganha em Guimarães por 1-0. Mantém vantagem de seis pontos para o Sporting