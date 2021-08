Os títulos do DN desta segunda-feira

A manchete do DN desta segunda-feira é dedicada às autárquicas 2021: 40% das câmaras mudam de partido. Há 35 "concelhos em risco" na limitação de mandatos

Lei já obrigou quase 220 autarcas a abandonar o poder. Sucessão é preparada com candidatos fortes. Mudança é grande oportunidade para a oposição. Partidos reeleitos têm menos votos e a abstenção aumenta. Em 2025, 60% dos presidentes de câmara vão ser obrigados a sair.

Na foto, onde se vê um helicóptero americano CH-47 que retira pessoal dos EUA da embaixada na capital afegã, a situação no Afeganistão: Quem são os talibãs de 2021 que fizeram cair o governo de Cabul?

E destaque ainda para a pandemia, no rescaldo dos incidentes com vice-almirante Gouveia e Melo, que foi apupado por manifestantes anti-vacinas no sábado às noite. "Chamar assassino e genocida? Não devem perceber como funcionam as vacinas".

Foram 153 mil só até às 18h50 de domingo: os menores estão a responder em força à vacinação. Os que falaram ao DN olham para os insultos ao responsável da task force com incredulidade: "Não tem nexo nenhum." E há mesmo quem defenda que a vacina deveria ser obrigatória.

Outros títulos:

- Adriana Dias. "Com Jair Bolsonaro, o Brasil está a 'nazificar-se'"

- Belém. A águia que protege os Jerónimos das gaivotas

- Volta a Portugal. Amaro Antunes não deixou fugir o bis num ano em que brilhou com menos força

- Maria João da Câmara. "Vera Lagoa era uma das mulheres mais populares do país", mas tinha terror da solidão"