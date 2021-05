Os títulos do DN desta segunda-feira

"Os políticos portugueses temem um renascimento do interesse por Salazar". Quem o diz é Tom Gallagher, biógrafo britânico de Salazar, cuja entrevista faz manchete do DN esta segunda-feira.

Gallagher considera que se deve à falta de prestígio da classe política portuguesa a incapacidade para controlar a narrativa do antigo presidente do Conselho e a sua influência. Surpreende-o que o tema da corrupção no anterior regime nunca tenha interessado aos académicos, nem mesmo àqueles que são críticos do Estado Novo.

Destaque fotográfico vai para a relação entre a Rússia e a Bielorrússia no contexto do escândalo do desvio do avião da Ryanair para capturar um jornalista opositor do regime de Alexander Lukashenko.

"Há uma relação de amor-ódio entre Lukashenko e Putin", diz Maria Raquel Freire, coordenadora do Centro de Excelência Jean Monnet, na Universidade de Coimbra. A especialista faz a distinção entre os regimes dos dois países, e reconhece que as sanções económicas às elites dos regimes são insuficientes.

Também é notícia destacada: Escassez de materiais de construção leva preços a disparar acima de 35%

Outros títulos:

- Rodrigo da Costa. O português que comanda o programa espacial da União Europeia

- Como a direita resolveu num ano um problema de 40 anos à esquerda

- Pedro Patacho "Ensino técnico não é segunda via. É essencial à reconversão profissional"

- Lisboa. Os grandes das artes ainda moram na fachada do n.º 6 da João Pereira da Rosa