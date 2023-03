Os títulos do DN desta quinta-feira

Governo fecha pacote da habitação e remete mudanças para o Parlamento. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Conselho de Ministros finaliza a aprovação das propostas do Programa Mais Habitação. Arrendamento coercivo e regras apertadas para o Alojamento Local mantêm-se. Resultados da consulta pública poderão ditar alguns ajustes e bancada socialista manterá margem de manobra para alterações.

A foto desta "capa" vai para a visita à China do primeiro-ministro espanhol: Sánchez é o primeiro a testar as águas do plano de paz de Pequim.

E mais dois temas se destacam:

- Lei penal. Violação passar a crime público divide o PS

- Ataque em Lisboa. Marcelo e Judiciária esvaziam ideia de atentado

Outros títulos

Novo livro. Viver com demência pode ser mais ou menos positivo, depende de como se encara a doença

Quarteto 1111. José Cid e Tozé Brito, encontro de irmãos

Salários. Executivo tem folga para dar aumento extra com retroativos a janeiro

Desafio. Jair Bolsonaro regressa hoje ao Brasil para "fazer política"