Os títulos do DN desta quinta-feira

As contratações de clínicos pelo SNS faz manchete do DN esta quinta-feira: Vagas por ocupar triplicam e médicos fogem de Lisboa e Vale do Tejo.

438 candidatos rejeitaram lugar na grande Lisboa. Este foi o ano com mais vagas para especialidades, mas também terá um recorde de lugares por ocupar. Houve 161 posições para formação sem resposta e quase todas em hospitais e centros de saúde da área metropolitana. A norte, ficaram só duas vagas. Bastonário dos Médicos alerta: a tutela

tem de perceber as razões desta fuga.

A ilustração desta primeira página vai para o trabalho: Grandes tecnológicas despedem mais de 30 mil pessoas, a antecipar 2023 difícil.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda relativamente à crise, mas por cá: Famílias cortam na comida, mas preços fazem disparar despesa em alimentação.

Sublinha-se ainda:

- Livro Portugal na História: Uma Identidade. "D. João IV tornou-se rei por correspondência, sem se dar um tiro", conta o autor, João Paulo Oliveira e Costa

- Arquivo do DN. Reavivar a Restauração no 1.º de Dezembro

E as opiniões de:

Manuela Eanes: Johnson Semedo, Morreu um Grande Herói da Solidariedade

Bernardo Ivo Cruz: Aprender com os nossos erros passados para evitar cometer outros no futuro

Outros títulos

Terceiro adiamento. Eutanásia volta a derrapar, mas PS mantém vontade de votar lei até ao fim do ano

Aumento soma entre 1 e 20€. Inflação obriga governo a subir mais as pensões

Guerra na Ucrânia. NATO responde ao "fogo e cólera" de Putin com apoio a leste

À espera de reformas na Justiça. Bruxelas retém 13 mil milhões de fundos de coesão e PRR da Hungria

Especial Mundial. O contrato das Arábias que seduz Ronaldo vale 500 milhões