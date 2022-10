Os títulos do DN desta quinta-feira

O primeiro dia do debate da proposta do Orçamento faz manchete do DN esta quinta-feira: Passos Coelho o ausente mais presente do debate no Parlamento.

Maioria socialista apostou forte em estabelecer contraste entre a sua política de "contas certas" e a "austeridade" do governo PSD-CDS dos tempos da troika.

O destaque fotográfico vai para a guerra na Ucrânia: Putin insiste na "bomba suja" de Kiev enquanto preside a exercício nuclear.

Sublinha-se ainda a notícia sobre a Coleção Berardo. 1,8 mil milhões, fim do arresto e adeus ao CCB?

E o prémio Leya: Celso da Costa, o matemático que nasceu como escritor aos 73 anos.

Outros títulos

Parlamento. PS adia votação da eutanásia por um mês para "análise minuciosa"

Saúde mental. Sabe quando pedir ajuda?

Liga dos Campeões. FC Porto nos oitavos e Edwards dá esperança ao Sporting

Brasil. Institutos de sondagem sob risco de prisão se falharem