Os títulos do DN desta quinta-feira

A possível reforma fiscal para as empresas faz manchete do Diário de Notícias esta quinta-feira: Redução transversal do IRC de 21% para 19% divide o Governo.

Depois de Costa Silva ter defendido a medida, Fernando Medina pede reserva e chuta para as negociações com parceiros sociais. Também dentro do PS não há unanimidade sobre o tema. Portugal tem a taxa máxima mais elevada da OCDE, acima dos 31%.

Outro assunto em relevo é a seca que atinge o país. Situação é grave e pode ser "a próxima pandemia", é o título.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois de um verão quente e seco, os próximos meses podem não ser fáceis. Rui Godinho, presidente da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, considera que a seca "é um dos problemas políticos mais complexos das próximas décadas" e que há falta de "políticas fortes, de continuidade."

Mas o grande destaque fotográfico vai para a guerra. Biden rejeita bluff depois de Putin ter subido a parada com cartada nuclear.

Outros títulos

Guilherme d'Oliveira Martins: "A Constituição de 1822 é um farol, é uma referência e representa um marco irreversível"

Covid-19 - vacinação. "É agora que temos de proteger-nos. Em dezembro será tarde"

Dor Shapira, embaixador de Israel: "O maior problema entre israelitas e palestinianos

é a falta de confiança"

Seleção. Ronaldo será em 2024 o jogador de campo mais velho a jogar um Europeu