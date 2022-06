Os títulos do DN desta quinta-feira

Previsões do BCE. Crescimento cortado a metade, inflação triplica. É esta a manchete do DN desta quinta-feira.

Em quatro meses de guerra, ritmo esperado para a retoma travou a fundo e a tendência é que venha a piorar, com a Zona Euro a crescer 2,5% este ano. Custos para as famílias vão ficar ainda mais altos do que se calculava e a incerteza disparou.

A fotografia vai para o debate parlamentar com o primeiro-ministro, que se realizou esta quarta-feira. António Costa: Crise nas urgências é "inaceitável", mas "quem escolhe ministros sou eu".

Destaque ainda para: Trabalho. Oposição arrasta 17 propostas para rever a 7 de julho.

BE e PCP insistem nas horas extra, Livre mais perto da semana de quatro dias, PAN quer alargar faltas

Outros títulos

Diretor da PJ acusa: "SEF tem 23 bases de dados e não partilha acesso"

Rui Moreira dá luz verde. Coração de D. Pedro I segue viagem para o Brasil

Lei da Nacionalidade em discussão. PCP quer acabar com regime especial para judeus sefarditas

Carris Metropolitana. De Lisboa a Vila Franca, mudanças só em janeiro

Sian Proctor, a primeira negra a pilotar uma nave espacial: "O meu pai apoiou-me muito"

Violência doméstica e negligência. Há 43 mil crianças em situações de perigo em Portugal

Reportagem nos EUA. Testemunhas de assalto ao Capitólio revelam pressão para subverter eleição

Futebol. Premier League carregada de jogadores portugueses