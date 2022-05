Os títulos do DN desta quinta-feira

A economia das famílias faz manchete do DN esta quinta-feira. Conta do super subiu em março e mais ainda em abril.

Portugueses gastaram 69 milhões acima do que pagaram no ano passado no retalho alimentar. Fatura total soma 3,3 mil milhões que revelam subida de 3,7% no terceiro mês e de 5,7% no quarto.

O grande destaque fotográfico vai para Timor-Leste. 20 anos e 20 protagonistas

da independência

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sublinha-se ainda a entrevista ao antigo ministro da Educação, Nuno Crato: "Qualidade

dos professores é um problema que não se resolverá em breve"

Outros títulos

Constitucional fiscaliza. Metadados, eutanásia e lei da emergência esperam decisão

Alerta. Dezenas de casos suspeitos de varíola-dos-macacos

Opinião de Froes e Akester. Onde está e para onde vai a covid

Plano europeu. 300 mil milhões para cortar energia russa

Irene Flunser Pimentel. Informadores da PIDE eram milhares, pagos e nem todos bons salazaristas

Futebol. Roger Schmidt já treina Benfica. Regras da UEFA vão obrigar FCP, SCP e SLB a cortar jogadores cedidos