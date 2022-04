Os títulos do DN desta quinta-feira

A intervenção do presidente ucraniano na Assembleia da República faz manchete do DN desta quinta-feira. Zelensky no Parlamento. Discurso lembrará História de Portugal e terá pedido de ajuda.

Depois de 57 dias de conflito, presidente ucraniano fala esta tarde na Assembleia. Fernando Lima, António José Telo e Carlos Coelho explicam como se constrói a mensagem que traz aos deputados. Especialistas acreditam que irá reforçar apelo à solidariedade e mobilização internacional.

Título ainda para a sondagem: Efeitos da guerra -- Portugueses sentem perda no poder de compra e estão mais pessimistas.

Esta edição inclui ainda o destacável de 4 páginas do novo projeto do Global Media Group: Grande Reportagem e Investigação. "Licença para Roubar" - Faltam milhões de euros nas contas-cliente de alguns agentes de execução. Esses valores foram desviados das penhoras que fizeram de salários, pensões e até subsídios de desemprego, no âmbito de processos executivos, para as suas contas pessoais ou de empresas que controlam. Estes profissionais estão a enriquecer à conta da miséria dos portugueses, porque quem recebe esta fatura são os próprios executados, que acabam por se ver obrigados a pagar duas vezes a mesma dívida, num sistema injusto, no qual parece haver uma espécie de licença para roubar.

Outros títulos

Negociações. Salários da Função Pública podem subir menos do que a inflação em 2023

Novo ano judicial. Justiça "lenta demais", em "asfixia" e a preço de "champanhe francês"

Covid-19. Portugal deve antecipar a 4.ª dose para idosos, defende Raquel Duarte

Timor-Leste. Ramos-Horta promete diálogo com dissolução do Parlamento à vista