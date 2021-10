Os títulos do DN desta quinta-feira

A manchete do DN desta quinta-feira é dedicada às negociações para o Orçamento do Estado para 2022. Código do Trabalho pode decidir aprovação com o PCP é o título.

Ameaça de chumbo orçamental levou o Presidente da República a alertar para consequências, incluindo "muito provavelmente" eleições antecipadas e o país a viver em duodécimos pelo menos até abril. Comunistas podem ser a chave se o governo aceitar uma subida generalizada de salários, que passa por desbloquear a negociação coletiva. O chumbo destas medidas "dificultará a discussão de soluções", avisou João Oliveira.

Na foto de capa, a situação no PSD. Rio admite crise política, quer adiar diretas do PSD e diz-se preparado para ser primeiro-ministro. E agora Rangel?

Destaque ainda para, no internacional: Brexit. Bruxelas cede a Londres mas não na "linha vermelha" da jurisdição do tribunal europeu.

Outros títulos:

- Paulo Portas. "China levou seis meses, EUA um ano e Europa 18 meses a sair da pandemia"

- Inovação. Portugal é o primeiro país do mundo com laboratório que certifica segurança do turismo

- Política. Francisca Van Dunem entre os afrodescendentes mais influentes

- Ensino superior. Mais de 9 mil colocados na segunda fase, mesmo com médias mais altas. Sobram 4441 vagas

- Achado no Intendente. Obras na Garagem Lis expõem vestígios do Real Colyseu de Lisboa