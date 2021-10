Os títulos do DN desta quinta-feira

O dossiê corrupção faz manchete do DN esta quinta-feira, com as portas giratórias do público ao privado. "A entidade da transparência não passa de areia para os olhos".

Na política, continua a haver "verdadeiras autoestradas" entre cargos de governação e empresas. E as regras aprovadas em junho de 2019 foram só para "cumprir calendário", diz Susana Coroado. A responsável pelo braço português da Transparência Internacional aponta ainda problemas em setores regulatórios como o Banco de Portugal, a energia e as telecomunicações.

Destaque ainda para o OE2022: Centeno alerta para despesa. Pandemia criou excesso de 2,1 mil milhões em apoios e de 1,7 mil milhões nos salários.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E a morte de Vítor Feytor Pinto. "Desaparece uma das figuras mais importantes da Igreja Católica portuguesa".

Outros títulos:

- Novas leis laborais. Contratos temporários terão limite de quatro anos.

- O Vento Mudou de Direção. Questionar a guerra ao terror, 20 anos depois do 11 de Setembro.

- Risco de distorção no mercado. Concorrência opõe-se a margens máximas nos combustíveis

- Crise financeira no Barcelona. Salários milionários, comissões e má gestão: como se afundou um porta-aviões