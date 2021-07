Os títulos do DN desta quinta-feira

Os Censos 2021 fazem manchete do DN neste dia. Portugal perdeu 200 mil pessoas é um dos títulos.

Outras conclusões do estudo do INE -- e títulos do jornal:

- Algarve. Região foi a que mais cresceu em termos populacionais: 3,7%

- Lisboa. Área metropolitana da capital foi a segunda a recuperar melhor: 1,7%

- Alentejo. Zona geográfica onde sumiram mais pessoas: -6,9%

- Madeira. Arquipélago registou a segunda pior descida: -6,2%

Outros destaques:

- Líder nacional de operações da PSP "Indicadores de segurança de Portugal são uma vantagem e um inconveniente"

- Investimento. Pedro Nuno Santos quer estradas a financiar linhas de comboio

- Conselho de Ministros. Governo prepara início da "libertação total" da pandemia

- Basquetebol. Na madrugada, Neemias pode tornar-se o primeiro português na NBA

- Cinema. Estreias da semana. Da morte de Estaline à solidão do povo, mais para ver