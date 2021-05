Os títulos do DN desta quinta-feira

O rescaldo dos festejos da conquista do campeonato do Sporting ocupa grande parte da primeira página do DN desta quinta-feira, que titula em manchete: "O grande erro foi não abrir os estádios".

Isto porque epidemiologistas temem que a pandemia dispare depois do "mau exemplo" na festa do Sporting. Recomendam quarentena e testes em massa aos adeptos.

A segurança também revelou "falhas" e "desorganização total", mas o primeiro-ministro não deixa cair o MAI: "Tenho um grande ministro", disse mesmo. Costa volta a segurar cabrita e atira culpas para a PSP é outro dos títulos do jornal.

Na vertente desportiva: Leões valorizaram 58 milhões de euros desde o início da época.

Outros títulos:

- Prevenção de incêndios. Voltaram os drones, mas a Força Aérea foi demitida do comando.

- Retoma do turismo Vacinas pouco ou nada vão ajudar.

- Leopoldo López: "Prioridade não é só afastar Maduro. É sair da ditadura", diz opositor do regime venezuelano.

- 13 de Maio Tolentino de Mendonça pede esperança em Fátima.

- Confinamento de 2021. Emprego permanente mais penalizado.

- Luxo. Vinho do Porto de 4800 euros para festejar.